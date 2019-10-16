2019-10-16T12:30:05+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге полицейского уволили за пощечину

В суде это признали насилием и вынесли приговор
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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За рукоприкладство на полицейского подали в суд.За рукоприкладство на полицейского подали в суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Санкт-Петербурге сотрудника МВД уволили по суду. Уже бывший полицейский занимал должность старшего оперуполномоченного уголовного розыска. До тех пор, пока мужчину не обвинили в превышении должностных полномочий. Ситуация, после которой все изменилось, произошла в июне 2018 года в одной из парадных Центрального района. Там он задержал школьника и нанес ему несколько пощечин. А после увез в дежурную часть отдела полиции. За рукоприкладство на полицейского подали в суд. И недавно слуга Фемиды вынес приговор.

- Превышение должностных полномочий с применением насилия, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, - уточняют формулировку приговора Смольнинского районного суда в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, теперь носить погоны и занимать должности в органах государственной власти ему запрещено на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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