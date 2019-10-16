2019-10-16T11:54:58+03:00
Общество

Петербургские депутаты приняли поправки в «антирюмочный» закон

Если инициативу одобрят в Госдуме, то большинство «наливаек» в жилых домах будут закрыты
Петр КИБЕР
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Петербургские депутаты приняли поправки, ограничивающие деятельность рюмочных.Петербургские депутаты приняли поправки, ограничивающие деятельность рюмочных.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Петербургские депутаты одобрили поправки в федеральный закон, которые направлены на ужесточение деятельности «пивнушек» и «наливаек» в жилых домах. Теперь небольшие кафе и магазинчики, где спиртное продают на разлив, смогут размещаться в помещениях не меньше 20 квадратных метров.

- К нам уже не первый год обращаются тысячи петербуржцев с требованием избавить их от такого соседства. Подобные торговые точки превращают жизнь прилегающих к ним кварталов в настоящий ад, - заявил спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров, слова которого приводит пресс-служба Мариинского дворца.

При этом «наливайки» маскируются под кафе, а на самом деле торгуют спиртным практически без ограничений. Выпить там можно недорого и в любое время, что привлекает всяких маргинальных личностей. При этом бороться, по закону, с явлением было невозможно.

Новая мера, которая ограничивает площадь от 20 до 100 квадратных метров, позволит отделить добросовестные кафе от сомнительных рюмочных. Теперь документ должны одобрить в Госдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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