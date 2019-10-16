Краснокнижную сову незаконно держали в контактном зоопарке в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-16T14:16:08+03:00

По требованию прокуратуры ее отправили в госпиталь для птиц

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Многообразие животных в контактных зоопарках Санкт-Петербурга впечатляет. Жителям города предлагают покормить и погладить пушистых кроликов, шустрых енотов, ярких попугаев и многих других. И до недавнего времени среди «контактных» представителей фауны была даже сова, занесенная в Красную книгу. Она жила в зоопарке «Трогательный музей сов», куда нагрянула природоохранная прокуратура вместе с ветеринарами и специалистами Комитета по природопользованию.

- На момент проверки в зоопарке содержалась сипуха обыкновенная отряда совообразные, внесенная в перечень видов животных, попадающих под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, - комментируют в прокуратуре Санкт-Петербурга.

У владельцев редкой птицы не оказалось документов, которые позволяют законно ее держать. Для защиты краснокнижной совы пернатую забрали из контактного зоопарка и отвезли в госпиталь «Зеленый попугай». А бывших владельцев привлекут к административной ответственности.

Бывших владельцев птицы привлекут к административной ответственности. Фото: пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU