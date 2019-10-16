2019-10-16T13:59:13+03:00
Происшествия

Петербуржцы заметили живодера, разгуливающего с расчлененным трупом своей собаки

Неадекватный парень насадил тушку на палку, рычал и кусал окровавленное тело
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы заметили невменяемого парня, который рычал и размахивал трупом собакиПетербуржцы заметили невменяемого парня, который рычал и размахивал трупом собакиФото: СОЦСЕТИ
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Жители Красного Села в Петербурге во вторник, 15 октября, рядом с домом 61 по проспекту Ленина наблюдали жуткую, леденящую кровь картину. Неадекватный парень ходил по двору с пластиковой трубой в руках, на которую был насажен расчлененный труп собаки. По рассказам местных жителей, место вокруг которого он ходил – «знаменитый» наркоманский притон, где часто собираются маргиналы.

- Наркоман не только распугивал людей, но и с совершенно обезумевшим видом разговаривал с трупом, рычал и кусал его, - рассказали очевидцы.

Свидетели предполагают, что убитая собака, когда-то была верным другом неадекватного парня. Местные рассказывают, что видели этого невменяемого мужчину раньше, гуляющего с похожим псом.

Когда парню надоело размахивать трупом собаки, он забросил его на козырек подъезда и ушел. Было ли написано заявление в полицию, местные жители не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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