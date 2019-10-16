Сквер на Большой Разночинной на Петроградке спасут от застройки

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-16T14:20:36+03:00

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Жители Петроградского района Петербурга добились отмены строительства многоэтажного дома с подземной парковкой между историческими зданиями. В среду, 16 октября, сквер, расположенный рядом с домом 23, литера А, по улице Большой Разночинной был внесен в потенциальный перечень зеленых насаждений общего пользования местного значения. Если законопроект будет ободрен, то на этом месте уже никогда не возведут новый дом.

- Мы, как и прежде, единодушно выступили против разрушения уникального исторического облика Петербурга в угоду чьим-то личным коммерческим интересам, против еще одной попытки уплотнительной застройки, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, который лично присоединился к жителям Петроградского района, защищающим свой сквер.

Парламентарий отметил, что если высотное здание будет построено, то оно угрожает испортить исторический облик квартала, построенного в конце XIX века и создать неоправданную нагрузку на социальную инфраструктуру района, но и может привести к разрушению близлежащих зданий. Также детям будет негде играть, собачникам – гулять.

- Мы не позволим возрождать бездумную уплотнительную застройку и разрушать архитектурный облик города. Этого требуют от нас люди. А в Санкт-Петербурге интересы жителей всегда стояли и будут стоять на первом месте, - заявил Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU