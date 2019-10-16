2019-10-16T14:32:06+03:00
Общество

Прокуратура обжаловала приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Обвинение недовольно оправдательным приговором двум двух инструкторам лагеря
Петр КИБЕР
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Прокуратура Карелии подала жалобу в кассационный суд на приговор фигурантам дела о гибели детей на Сямозере.Прокуратура Карелии подала жалобу в кассационный суд на приговор фигурантам дела о гибели детей на Сямозере.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прокуратура Карелии опротестовала оправдательный приговор по делу о гибели подростков на Сямозере, которая произошла в июне 2016 года. Сторону обвинения не устроило, что двое инструкторов детского лагеря были оправданы судом и избежали наказания.

- В части оправдания инструкторов лагеря Ильина и Круподерщикова прокуратура республики подала кассационное представление в Третий кассационный суд, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе карельской прокуратуры.

Другими словами, обвинение будет требовать пересмотра дела в той части, которая относится к наказанию сотрудников детского оздоровительного лагеря «Парк-отель «Сямозеро».

- Приговором суда первой инстанции инструкторы были оправданы, апелляционный суд оставил решение в силе. Прокуратура будет добиваться отмены оправдательного приговора для Ильина и Круподерщикова, - заявили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Напомним, что трагедия на Сямозере в Карелии произошла 17 июня 2016 года. Тогда на лодках на воду вышли 47 подростков и несколько сопровождающих. Вскоре на озере разыгрался шторм и две лодки перевернулись. 14 детей не смогли выплыть и погибли.

Работников и руководство лагеря обвиняли по статьям «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Экс-директор «Парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова и бывший координатор лагеря Вадим Виноградов получили по 9,5 лет заключения. Также в числе обвиняемых, за халатность, оказались и чиновники Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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