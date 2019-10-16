2019-10-16T14:43:18+03:00
Происшествия

Двух воспитательниц в яслях Петербурга уволили после скандала с избиением детей

Родители пожаловались на то, что в детском учреждении издеваются над их малышами
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге воспитательниц в яслях уволили после скандала с избиением детейВ Петербурге воспитательниц в яслях уволили после скандала с избиением детейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Две воспитательницы детского сада в Петербурге в одночасье лишились своей работы после вспыхнувшего скандала. В среду, 16 октября, женщин уволили после родительского собрания, на котором петербуржцы высказали свое категорическое «нет» персоналу, который подозревается в избиении малышей.

- Некоторое время назад родители узнали, что их малышей, которые посещают ясельные группы, избивают воспитательницы. Причем, наказывают за самые малейшие проступки, - пишут «Невские новости».

Согласно жалобам петербуржцев, больше всего от взрослых женщина досталось маленькому двухлетнему мальчику, который справил свою нужду в памперс. От этого воспитательницы просто взбесились.

Как только родители узнали о том, что происходит с их малышами за закрытыми дверьми детского сада, написали заявление и обратились в полицию. После этого, вопрос об увольнении воспитательниц не долго висел в воздухе, и их попросили поскорее уйти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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