Двух воспитательниц в яслях Петербурга уволили после скандала с избиением детей
Две воспитательницы детского сада в Петербурге в одночасье лишились своей работы после вспыхнувшего скандала. В среду, 16 октября, женщин уволили после родительского собрания, на котором петербуржцы высказали свое категорическое «нет» персоналу, который подозревается в избиении малышей.
- Некоторое время назад родители узнали, что их малышей, которые посещают ясельные группы, избивают воспитательницы. Причем, наказывают за самые малейшие проступки, - пишут «Невские новости».
Согласно жалобам петербуржцев, больше всего от взрослых женщина досталось маленькому двухлетнему мальчику, который справил свою нужду в памперс. От этого воспитательницы просто взбесились.
Как только родители узнали о том, что происходит с их малышами за закрытыми дверьми детского сада, написали заявление и обратились в полицию. После этого, вопрос об увольнении воспитательниц не долго висел в воздухе, и их попросили поскорее уйти.
ИСТОЧНИК KP.RU