Енотовидную собаку с перебитыми лапами пытаются спасти в Ленинградской области

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-16T14:59:09+03:00

Обессиленное животное вышло к людям, чтобы попросить о помощи

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В Ленинградской области на трассе Москва – Санкт-Петербург петербурженка нашла дрожащий шерстяной комочек, который оказался енотовидной собакой. Утром в среду, 16 октября, женщина ехала в сторону столицы и увидела животное, которому требовалась срочная помощь. У малыша были перебиты лапки, а силы он и вовсе потерял. Спасать пушистика требовалось немедленно, поэтому женщина начала искать доброго попутчика.

- У самих возможности отвести енота - нет. Может кто-то едет, может забрать и отвести красавца, - кинула клич петербурженка в сети.

Горожане сразу начали суетиться и пытаться придумать, как помочь несчастному животному. Оказалось, что волонтерские организации, которые принимают подобную живность, переполнены. На содержание они готовы забрать енотовидную собаку только за большие деньги. Да и попутчиков-добровольцев найти не так-то просто.

В итоге нашлась милосердная петербурженка, вызвавшаяся стать куратором енотовидной собаки. Она забрала животное и поехала с ни к ветеринару. Главное, как отмечают горожане, успеть вовремя оказать медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU