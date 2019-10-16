2019-10-16T15:31:28+03:00
Досуг

Путешествие на Луну: В Петербурге пройдет интерактивный спектакль для маленьких зрителей

Театр будущего покажет удивительный мир космоса в представлении «Лунозавр на Луне»
Лилия КОЗЛОВА
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Шоу «Лунозавр на Луне» отправит детей в космосШоу «Лунозавр на Луне» отправит детей в космос
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Маленькие петербуржцы смогут отправиться увлекательное путешествию по самых загадочным уголкам космоса. Театр будущего Лилии Тим 26 и 27 октября представит в Петербурге новый интерактивный спектакль «Лунозавр на Луне». Герои сказки встретятся с удивительными обитателями планет, попадут в Черную дыру и в финале сразятся в главном бою за спасение Земли.

- Я обожаю фантазировать и придумывать новое, поэтому с радостью представляю на сцене новые приключения Лунозавра! Наш космос – яркий, понятный, увлекательный. Это мир, в котором можно все, а главное – можно и нужно быть собой, преодолевать свои страхи и выступать на стороне добра, - рассказала режиссер спектакля Лилия Тим.

Маленькие петербуржцы увидят захватывающую историю и смогут поучаствовать в путешествии на край света

Маленькие петербуржцы увидят захватывающую историю и смогут поучаствовать в путешествии на край света

Маленьких зрителей вовлекут в историю мальчика по имени Лева и Лунозавтра, которые построят ракету, чтобы отправиться в гости к своей старой подруге Лу. В космосе они познакомятся с диковинными зверями, узнают о чудесах Солнечной системы, сделают новые открытия. Главные герои преодолеют 384 000 км и проведут настоящее космо-сражение с маршалом Марсом.

Трогательный сюжет, дополненная реальность, 3D визуализация, 6-метровые инопланетяне, цирковые трюки и иллюзионисты – все это захватывающее действо ждет зрителей сказки 26 и 27 октября во дворе «Олимпия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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