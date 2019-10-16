«Образ любви откровенный…»: В Петербурге состоялась премьера музыкально-поэтического спектакля

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-16T15:42:45+03:00

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Во вторник, 15 октября, в театральном центре на Коломенской в Петербурге прошла премьера музыкально-поэтической программы «Образ любви откровенный…». Представление Марка Гейликмана сочетает в себе спектакль, небольшие стихотворения и джазовый концерт.

- Сценическое воплощение поэмы Марка Гейликмана «Преимущества могущества» заявлялось с любовно-эротическим подтекстом, и вечер обещал быть жарким... Но действо оказалось намного выразительнее и глубже. На сцене зрители увидели психологическую сказку для взрослых, да еще и в стихах, - поделились впечатлениями о первом выступлении организаторы мероприятия.

Зрители увидели спектакль, послушали стихи, а также джазовый концертФото: Предоставлено "КП"

Сорок минут первого отделения пролетели на одном дыхании. Всего за несколько минут перед зрителями раскрылся мир горьких переживаний красивой и чувственной героини в исполнении Марианны Семеновой. Характерная, очень сильная комическая актриса в полной мере раскрылась в новом амплуа, что вполне оправдало известную театралам истину - комедийные актеры гораздо эффектнее перевоплощаются в драматические роли, чем наоборот.

Роль героя представил автор - поэт и общественный деятель Марк Гейликман. Органика его актерской подачи гармонично влилась в философский сюжет его собственного сочинения. Периодически в сценической дымке возникал мужской силуэт и зрительный зал наполнялся густыми звуками саксофона. В образе музыканта мы узнали композитора и мультиинструменталиста Михаила Жидких, того самого большого бородача из Billy’s Band.

ИСТОЧНИК KP.RU