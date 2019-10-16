В ЗакС внесен проект бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-16T16:00:08+03:00

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В среду, 16 октября, в Ротонде Мариинского дворца состоялась церемония внесения на рассмотрение плана бюджета на 2020 год, а также плановый период 2020 и 2021 годов. Проект остается социально ориентированным, при этом в нем больше выделено средств на развитие Петербурга.

- Проект бюджета является основополагающим документом, в соответствии с которым планируется жизнь города. Его принятие означает для Санкт-Петербурга официальный старт в новый финансовый год, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Так, основные параметры проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год: доходы 664 миллиардов 700 миллионов рублей, расходы – 701 миллиард 400 миллионов рублей. Рассмотрение проекта в первом чтении предварительно состоится 30 октября.

Парламентарий отметил, что распорядители бюджетных средств должны обратить пристальное внимание на процедуру организации конкурсов.

- Их (конкурсы) необходимо проводить уже после первого чтения. К этому моменту уже должна быть готова проектно-сметная документация и другие нормативные акты. Таким образом, мы сможем в срок исполнять бюджетные программы, не перенося их на весну или лето. Это особенно актуально в вопросах строительства школ, поликлиник, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры, – подчеркнул председатель петербургского парламента.

Отметим, что в новом проекте бюджета города планируется повысить до 30% от общего объема на реформирование городского хозяйства, сохранение объектов городского культурно-исторического наследия, повышение комфортности городской среды, развитие промышленности и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU