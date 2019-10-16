Дерево рухнуло, раздавив припаркованные машины на северо-востоке Петербурга

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-16T16:17:30+03:00

Автомобилистам, оставившим свои машины на Индустриальном проспекте, очень не повезло

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От сырости и ветра упало большое дерево во дворе дома 15 на Индустриальном проспекте в Петербурге. ЧП произошло около трех часов дня в среду, 16 октября. Ствол еще украшенного зеленой листвой дерева, неожиданно заскрипел и рухнул прямо на машины, которые стояли вдоль дороги.

- Главное – зеленое. Деревце даже пожелтеть не успело. Сочувствую автовладельцам, - прокомментировала девушка инцидент в соцсети.

По предварительным данным, дерево упало на две машины. У обоих автомобилей оказались помяты капоты, ветки оставили много царапин на корпусах, а листья забили решетки радиаторов.

Благо, в тот момент, когда растение падало, никого из людей под ним не оказалось, иначе бы ЧП могло перерасти в трагический случай.

По какой причине рухнуло дерево, на данный момент не известно. Возможно, что из-за обилия дождей створ растения прогнил, после чего ветер с легкостью смог его накренить.

ИСТОЧНИК KP.RU