19 декабря ДДТ представит свою новую программу «Акустика»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-16T17:37:12+03:00

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19 декабря в БКЗ «Октябрьский» Юрий Шевчук и группа «ДДТ» представят новую концертную программу «Акустика». Петербург давно ждал выступления коллектива, и, наконец, оно состоится!

- Акустика — честный и чистый формат музыки. Каждый звук слышен, каждое слово важно, каждая интонация несет эмоциональную насыщенность, - говорят устроители концерта.

А программа «Акустика» — душевная, поэтическая и философская, иногда звучит не менее динамично, чем электричество, но главное - диалог с публикой.

На концерте прозвучат песни разных лет: от дебютного альбома до свежих сочинений, написанных в этом году. Акустические аранжировки раскрывают знакомые песни с новой стороны, хотя практика показала, что многое из того, что было написано 20 лет назад, оказалось актуальным и сейчас. Разнообразие форматов объединено общей темой — Любовью... к жизни, к стране и людям...

Погрузиться в атмосферу музыки «ДДТ» и поэзии Юрия Шевчука зрители смогут 19 декабря в Большом концертном зале «Октябрьский».

ИСТОЧНИК KP.RU