В автобусах до Пулково могут отменить плату за перевозку багажа

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-16T17:55:37+03:00

Плату за багаж в автобусах до Пулково могут отменить. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Почти каждый, кто едет в аэропорт, везет с собой довольно объемный багаж. Если поездка не на пару дней, то люди берут в поездку чемоданы, сумки и прочие объемные предметы, не составляющие ручную кладь. И если в самолете за багаж платить не придется (кроме лоукостеров), то в транспорте до аэропорта надо будет раскошелиться. Впрочем, пассажиров автобуса от такой повинности предлагают освободить.

- «Пассажиравтотранс» вышел с предложением об отмене платы за провоз багажа, превышающего норму бесплатной ручной клади, - сообщает пресс-служба предприятия.

Сейчас, согласно нормам, багаж по сумме трех измерений не должен превышать 120 сантиметров, иначе - плати. Вот только число пассажиров, приобретающих билет для провоза ручной клади настолько мало, что не приносит особой прибыли. А когда кондуктор все же требует с запыхавшихся людей за это деньги, то такой неприятный сюрприз портит настроение пассажирам.

Чтобы такого не происходило, плату на маршрутах номер 39 и 39э, следующих по маршруту от метро «Московская» до Пулково, предлагают отменить совсем.

Это, по мнению перевозчика, должно повысить привлекательность автобусов в глазах петербуржцев и туристов.

Напомним, что сегодня на маршрут до аэропорта вышли десять новых автобусов с табло вылета в салоне и USB-зарядками.

ИСТОЧНИК KP.RU