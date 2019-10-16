2019-10-16T18:23:41+03:00
Общество

К 75-летию победы петербургские ветераны получат по 7 тысяч рублей

По 4 тысячи получат вдовы солдат, погибших в Великую Отечественную войну и войны с Финляндией и Японией
Петр КИБЕР
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К 75-летию победы в Великой Отечественной войне петербургские ветераны получат денежные выплаты.К 75-летию победы в Великой Отечественной войне петербургские ветераны получат денежные выплаты.Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Петербургский парламент в окончательном чтении принял закон о единовременной выплате в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Депутаты Заксобрания единогласно одобрили размер выплат, которые получат ветераны и другие группы граждан.

- Для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, несовершеннолетних узников нацистских концлагерей и ветеранов боевых действий, участвовавших в разминировании и боевом тралении по окончании войны предусмотрена материальная помощь в размере 7 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

По 4 тысячи выплатят вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

3 тысячи рублей получат петербуржцы, родившиеся до 3 сентября 1945 года и не относящиеся ни к одной из указанных выше категорий.

Выплаты из городского бюджета произойдут в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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