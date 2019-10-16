Вратарь «Зенита» стал папой

СЕГОДНЯ 18:44 2019-10-16T18:44:53+03:00

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Еще один зенитовец присоединился к команде счастливых родителей. 15 октября у вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева и его супруги родился сын. Мальчика назвали Денисом. В клубе уже поздравили голкипера с прибавлением и пожелали всего самого лучшего.

- Футбольный клуб «Зенит» поздравляет футболиста с пополнением и желает Денису Андреевичу и его маме хорошего самочувствия и отличного настроения! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что в мае папой стал другой вратарь сине-бело-голубых. Весной сына Ивана своему мужу родила супруга Михаила Кержакова. Счастливые мама с папой назвали малыша Иваном.

В Северной столице на свет появился и младший сын Ярослава Ракицкого. Когда в январе 2019 года игрок перешел из донецкого «Шахтера» в «Зенит», его супруга уже была беременна. А в августе к старшему брату с Украины перебралась и сестра Ярослава Дарья.

ИСТОЧНИК KP.RU