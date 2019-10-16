Атр-объект в виде разноцветных драже появился в центре Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 19:37 2019-10-16T19:37:04+03:00

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Во дворах между улицами Восстания и Маяковской в Санкт-Петербурге появился новый арт-объект. Уличный художник Леша Бурстон раскрасил в разные цвета бетонные полусферы, которые стали похожи на рассыпанные конфетки. Автор отметил, что работа создана в первую очередь для того, чтобы порадовать петербуржцев в серые осенние дни и сделать их немного ярче.

- В пору осенней хандры хочется чего-то яркого и позитивного - мне кажется эта работа как раз такая. Улыбайся, Питер, - пишет на своей странице в соцсети художник.

Уличный художник создал арт-объект для поднятия настроения горожанам. Фото: vk.com/burstonelink

«Комсомольской правде» автор арт-объекта рассказал, что такая идея к нему пришла из-за ассоциации бетонных фигур с драже. Фотографии «конфет» уже активно собирают лайки и комментарии.

Напомним, ранее уличный художник прославился граффити с Пушкиным, разгребающим письма. Такой рисунок появился в саду Некрасова рядом с главным офисом одной косметической компании, которая работает по принципу сетевого маркетинга. Граффити было приурочено ко дню рождения спама.

ИСТОЧНИК KP.RU