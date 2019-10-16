2019-10-16T19:04:09+03:00
Общество

В Парке Победы к Новому году поставят ангелов

Монтаж праздничного оформления начнется в городе 1 ноября
Петр КИБЕР
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В Парке Победы поставят ангелов. Фото: Администрация Московского районаВ Парке Победы поставят ангелов. Фото: Администрация Московского района
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На дворе еще середина октября, а в Петербурге уже активно готовятся украшать город к новогодним праздникам. Стартуют работы уже 1 ноября, а пока стали известны некоторые подробности того, что появится на улицах, в парках и на площадях Северной столицы. Так, Московский район будет напоминать сцены из сказок.

- Район традиционно будет украшен в белых, голубых и золотых тонах. Мы поддерживаем единый стиль с украшением нашей главной магистрали – Московского проспекта, - рассказал газете «Петербургский дневник» глава района Владимир Ушаков.

При этом будет и несколько новинок. Так в Парке Победы появятся большие фигурки ангелов - их установят рядом с храмом. А в только что отреставрированном сквере на Витебском проспекте поставят светящуюся елку и волшебную карету.

В сквере на улице Типанова сделают яркие арки – кометы. А окончательное украшение района зависит от местных бизнесменов. Именно с ними обсуждается стиль оформления магазинов, кафе и ресторанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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