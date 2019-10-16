Начальника Сортавальской дистанции железной дороги отправили под суд за взятку в 750 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:23 2019-10-16T19:23:32+03:00

Мужчина закрывал глаза на незаконную вырубку леса на вверенном ему участке

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Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России передало в суд дело о взяточничестве, возбужденное в отношении двух уже бывших чиновников Сортавальской дистанции Октябрьской железной дороги.

- Следствием установлено, что с апреля по июль 2017 года начальник Сортавальской дистанции инфраструктуры ОЖД получил в качестве взятки 755 000 рублей, - сообщает пресс-служба СК на транспорте.

По версии следствия, эти деньги мужчине передавались за то, чтобы он закрывал глаза на незаконную вырубку леса на вверенном ему участке. Посредником в деле был еще один железнодорожник - начальник станции. Последний уже признал вину и получил 3,2 года в колонии общего режима.

Теперь приговора ждет новый обвиняемый. Меру наказания ему определит Питкярантский городской суд Республики Карелия.

ИСТОЧНИК KP.RU