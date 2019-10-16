С 25 октября «Ласточки» начнут ходить из Петербурга в Кузнечное

СЕГОДНЯ 19:43 2019-10-16T19:43:50+03:00

Скоростные электрички будут совершать по одному рейсу по будням и выходным

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Количество направлений. по которым из Санкт-Петербурга ходят скоростные электрички постоянно растет. Лишь недавно стало известно, что ночные «Ласточки» станут курсировать между Петербургом и Псковом, а теперь быстро и с комфортом из города на Неве можно будет доехать в Кузнечное.

- С 25 октября 2019 года ряд электропоездов категории «Стандарт» на участке Санкт-Петербург Финляндский – Кузнечное будет заменен на составы «Ласточка». Данные поезда будут курсировать в ускоренном режиме, с остановками на станциях Девяткино, Токсово, 69 км, Сосново, Лосево, Громово, Приозерск, - сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Правда надо сказать, что пока популяция «Ласточек» невелика - всего один состав, который по будням ( в 17:33) будет уходить с Финляндского вокзала и через 2 часа 19 минут прибывать в Кузнечное. Обратно электричка отправится уже утром следующего дня в 6:41, чтобы в 9:00 быть в Северной столице.

В выходные график следующий: из Петербурга в 11:26, а из Кузнечного в 14:30.

Подробности можно узнать на сайте «СЗППК».

ИСТОЧНИК KP.RU