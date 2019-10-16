2019-10-16T20:06:22+03:00
Общество

На Балтийском вокзале отменят некоторые электрички

Это связано со слишком низким пассажиропотоком между отдельными городами Ленобласти и Петербургом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В частности, не повезет тем, кто хотел добраться в Петербург из Луги.В частности, не повезет тем, кто хотел добраться в Петербург из Луги.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Некоторые пригородные поезда поменяют свое расписание движения с Балтийского вокзала. Отдельные маршруты электричек и вовсе уберут. Отметим, что изменения вступят в силу уже в конце октября. Связано это с удручающим пассажиропотоком, который, впрочем, характерен для осеннего сезона.

- Стало известно, что с 26 октября с Балтийского вокзала больше не будет отправляться электричка в Лугу. Далее с 27 октября отменят поезда в поселок Сиверский и в Строганово. Более того, перестанут отправляться и обратные поезда - из Луги в Петербург, - пишет Peterburg2.

Новая актуальная информация о маршрутах доступна не только на станциях и вокзалах, но и на сайте АО «СЗППК». Добавим, что расписание электричек также изменится и по следующим направлениям: «Сиверская – Строганово», «Петербург Балтийский – Мшинская», «Петербург Балтийский – Калище», «Петербург Балтийский – Ораниенбаум», «Петербург Балтийский – Новый Петергоф».

ИСТОЧНИК KP.RU

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