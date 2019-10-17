Около 139 тысяч детей отдохнули летом 2019 года за счет бюджета Петербурга

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-17T17:16:11+03:00

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Почти 138 тысяч юных петербуржцев минувшим летом 2019 года отдохнули на славу перед началом нового учебного года. В четверг, 17 октября, в городском Дворце творчества юных межведомственная комиссия по организации и оздоровления детей и молодежи Северной столицы подвела итоги летней кампании. В числе школьников, которые побывали в оздоровительных лагерях, более 19 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплату путевок для которых полностью берет на себя город.

- Комплексная безопасность детей в лагерях обеспечивается не отдельными учреждениями, а всей системой межведомственного взаимодействия. Только совместная, слаженная работы Комитета по образованию, МЧС, Роспотребнадзора и других служб позволяет делать отдых юных петербуржцев не только содержательным, но и безопасным, - отметила председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

Так, на детский отдых в 2019 году из бюджета Петербурга было выделено почти 2,4 миллиардов рублей, что на 97,4 миллиона больше, чем в 2018 году. Напомним, что право на поддержку из городского бюджета в Петербурге имеют 17 категорий детей, 15 из которых получают путевки полностью бесплатно, а двум другим они оплачиваются в размере 60 процентов от полной стоимости.

Летом в различных походах и экспедициях побывало более 10 тысяч детей. Несмотря на сложность организации такого вида отдыха, он остается очень популярным среди подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU