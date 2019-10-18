2019-10-18T20:02:12+03:00
Общество

Бегом за мусором: в Колпинском районе пройдет экологическое соревнование

Участники во время забега очистят территорию от загрязнений
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Так называемый формат под названием плоггинг подразумевает как саму пробежку, так и сбор мусора по пути.Так называемый формат под названием плоггинг подразумевает как саму пробежку, так и сбор мусора по пути.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Совместить приятное с полезным предлагают жителям Колпино и поселков Металлострой и Понтонный. Их зовут поучаствовать в экологическом забеге. Формат под названием плоггинг подразумевает как саму пробежку, так и сбор мусора по пути. Эта экологическая акция берет свое начало в Швеции, в Ленобласти она пройдет в третий раз. Мероприятие приурочено ко дню благоустройства и пройдет в эту субботу, 19 октября.

- Для участия в плоггинге необходимы удобная одежда и обувь, перчатки и плотный пакет, куда можно складывать мусор. Для всех участников забега организовано чаепитие, - сообщают в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Стартует экологический забег в 11:00. В Колпино от культурно-досугового центра «Ижорский» по адресу Советский бульвар, 29. В Металлострое встречаются все у Дома культуры имени Маяковского по адресу улица Центральная, 12. А в Понтонном всех ждут у входа в подростковый молодежный клуб «Чайка», что на улице Южная, 13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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