Гиену Геночку, сервала, рысь и тысячу кошек покажут в Ленэкспо
Уже в ближайшие выходные, 19 и 20 октября, в комплексе Ленэкспо соберется целая тысяча кошек. И не просто так, а на выставку с логичным названием «Мир кошек». «Гостями» мероприятия станут: знаменитый эрмитажный кот Ахилл, а также полосатая гиена Геночка, сервал Лего, молодая рысь Тайра и даже экзотический гибрид бенгальской кошки и сервала саванна Диана.
- Увидеть редких животных: рысь, сервала, савану, леопарда и даже гиену можно будет в зоне «Экзотические кошки», - сообщают устроители мероприятия.
Основным героем, хедлайнером, как принято сейчас говорить, конечно же станет знаменитый белоснежный кот Ахилл. Бывший обитатель Государственного Эрмитажа и главный оракул футбольного чемпионата мира по футболу 2018 года сейчас немного отошел от дел, но регулярно участвует в различных мероприятиях.
На выставке с аукциона продадут его когтеточку. Все средства от нее пойдут на благотворительность и пристройство бездомных котиков в приемные семьи.
А еще на мероприятии будет экспозиция недавно умершего художника Владимира Румянцева, известного как автор серии «Петербургские коты». Выставка пройдет в память о нем.
ИСТОЧНИК KP.RU