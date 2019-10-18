2019-10-18T17:26:23+03:00
Дом. Семья

Гиену Геночку, сервала, рысь и тысячу кошек покажут в Ленэкспо

На выставку, посвященную усатым-полосатым, привезут также картины Владимира Румянцева - автора «Петербургских котов»
Петр КИБЕР
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Гиена Геночка станет звездой выставки "Мир кошек". Фото: Предоставлено устроителями.Гиена Геночка станет звездой выставки "Мир кошек". Фото: Предоставлено устроителями.
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Уже в ближайшие выходные, 19 и 20 октября, в комплексе Ленэкспо соберется целая тысяча кошек. И не просто так, а на выставку с логичным названием «Мир кошек». «Гостями» мероприятия станут: знаменитый эрмитажный кот Ахилл, а также полосатая гиена Геночка, сервал Лего, молодая рысь Тайра и даже экзотический гибрид бенгальской кошки и сервала саванна Диана.

- Увидеть редких животных: рысь, сервала, савану, леопарда и даже гиену можно будет в зоне «Экзотические кошки», - сообщают устроители мероприятия.

Основным героем, хедлайнером, как принято сейчас говорить, конечно же станет знаменитый белоснежный кот Ахилл. Бывший обитатель Государственного Эрмитажа и главный оракул футбольного чемпионата мира по футболу 2018 года сейчас немного отошел от дел, но регулярно участвует в различных мероприятиях.

На выставке с аукциона продадут его когтеточку. Все средства от нее пойдут на благотворительность и пристройство бездомных котиков в приемные семьи.

А еще на мероприятии будет экспозиция недавно умершего художника Владимира Румянцева, известного как автор серии «Петербургские коты». Выставка пройдет в память о нем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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