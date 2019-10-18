Двойной обмен: СКА «махнулся» нападающими и вратарями с подмосковным «Витязем»

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-18T17:53:47+03:00

Из армейского клуба ушли Петр Кочетков и Алексей Бывальцев, а пришли Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой

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Двойной и взаимовыгодный обмен игроками провели петербургский хоккейный клуб СКА и не менее хоккейный «Витязь» из подмосковного Подольска. При этом команды разом «махнулись» нападающими и вратарями.

- В Подольск отправляются голкипер Петр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев, игроками армейцев становятся вратарь Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой, - сообщает пресс-служба армейского клуба.

Что касается покинувших СКА игроков, то и Кочетков и Бывальцев в последнее время не получали много игрового времени на площадке. Игра у СКА сейчас не особо ладится и тренеры «тасуют» состав, чтобы встряхнуть команду.

Пришедший из «Витязя» вратарь Самонов должен составить конкуренцию Алексею Мельничуку и Магнусу Хелльбергу. А молодой центрфорвард Артем Швец-Роговой может усилить линию атаки СКА.

Ближайшую игру армейцы проведут дома, в «Ледовом дворце». 20 октября СКА примет столичный «Спартак».

ИСТОЧНИК KP.RU