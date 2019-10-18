2019-10-18T19:44:22+03:00
Общество

В Гатчине в старинной усадьбе нашли клад

Во время инженерных работ на чердаке специалисты обнаружили тайник, сделанный в бетонном блоке
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Щербов - первый русский карикатурист, чьи работы выставлялись как в Российской империи, так и за рубежом. Фото: правительство Ленобласти.Щербов - первый русский карикатурист, чьи работы выставлялись как в Российской империи, так и за рубежом. Фото: правительство Ленобласти.
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Неожиданную находку сделали в Гатчине музейные работники. Во время обследования чердака старинного дома, который в XIX веке принадлежал известному художнику-карикатуристу Павлу Щербову, специалисты наткнулись на тайник. В полости бетонного блока, где он был обустроен, обнаружились личные предметы художника: фамильная печатка с монограммой «Щербовъ», конверт с документами и ценными бумагами.

- Альбом и документы ожидает государственная экспертиза, которая установит их подлинность. Кроме того, музейное агенство Ленобласти уже направило письмо в Министерство культуры с просьбой передать документы и вещи в музейный фонд, - рассказали «Комсомолке» о дальнейшей судьбе клада в областном правительстве.

Также в правительстве отметили, что находка была сделана еще в сентябре, но широкой публике о ней сообщили только месяц спустя. По словам музейных сотрудников, особую ценность среди всех найденных вещей представляет альбом с ранними работами художника. Вполне возможно, что в будущем они позволят подробнее изучить то, как формировались его стиль и талант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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