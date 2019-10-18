В школе в Петродворце пять учеников заболели менингитом
Пять учеников одной из общеобразовательных школ Петродворца заболели менингитом. Вспышка была зафиксирована в конце сентября-начале октября 2019 года. Сейчас, по уверению специалистов, ситуация под контролем.
- В период с 24.09 по 11.10.2019 среди детей, обучающихся в школе номер 412 Петродворцового района зарегистрировано 5 случаев менингитов, в том числе 1 серозный менингит энтеровирусной этиологии, 3 серозных менингита, 1 менингит, - сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.
Все заболевшие школьники были срочно госпитализированы в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства России, но сейчас трое уже отпущены домой, а двое пока остаются в стационаре.
А в это время специалисты провели медосвидетельствование учащихся и персонала школы. Также было уставлено наблюдение за лицами, контактировавшими с больными.
Помещения школы продезинфицировали. В классах, где учились заболевшие менингитом школьники, ввели ограничительные меры.
Справка «КП»:
Менингит - опасная воспалительная инфекционная болезнь, которая поражает ткани оболочек головного и/или спинного мозга.
Вирус может передаваться через грязные руки, плохо помытые овощи, фрукты и другие продукты. В местах массового скопления людей заражение может произойти и воздушно-капельным путем. «подцепить» менингит можно и в бассейне или водоеме.
ИСТОЧНИК KP.RU