В школе в Петродворце пять учеников заболели менингитом

СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-18T18:31:47+03:00

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Пять учеников одной из общеобразовательных школ Петродворца заболели менингитом. Вспышка была зафиксирована в конце сентября-начале октября 2019 года. Сейчас, по уверению специалистов, ситуация под контролем.

- В период с 24.09 по 11.10.2019 среди детей, обучающихся в школе номер 412 Петродворцового района зарегистрировано 5 случаев менингитов, в том числе 1 серозный менингит энтеровирусной этиологии, 3 серозных менингита, 1 менингит, - сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

Все заболевшие школьники были срочно госпитализированы в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства России, но сейчас трое уже отпущены домой, а двое пока остаются в стационаре.

А в это время специалисты провели медосвидетельствование учащихся и персонала школы. Также было уставлено наблюдение за лицами, контактировавшими с больными.

Помещения школы продезинфицировали. В классах, где учились заболевшие менингитом школьники, ввели ограничительные меры.

Справка «КП»:

Менингит - опасная воспалительная инфекционная болезнь, которая поражает ткани оболочек головного и/или спинного мозга.

Вирус может передаваться через грязные руки, плохо помытые овощи, фрукты и другие продукты. В местах массового скопления людей заражение может произойти и воздушно-капельным путем. «подцепить» менингит можно и в бассейне или водоеме.

ИСТОЧНИК KP.RU