«Пыталась столкнуть под поезд»: Петербурженка пожаловалась на «агрессивную попрошайку» в метро

СЕГОДНЯ 19:47 2019-10-18T19:51:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприятный инцидент произошел сегодня, 18 октября, на одной из станций петербургского метро. По словам жительницы города, на платформе на нее с кулаками набросилась девушка, клянчившая у сердобольных пассажиров деньги на "билет домой".

- Мадемуазель только что кинулась на меня с кулаками и пыталась столкнуть под поезд за то, что я ее сфотографировала. Я посоветовала ей зарабатывать деньги вместо того, чтобы разводить людей. Питер, знай своих героев, - написала пострадавшая в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Где именно произошел конфликт, не уточняется. В комментариях некоторые пользователи предположили, что дело могло бы на "Комендантском проспекте".

- Там возле метро периодически, девушка стоит, лет 20-22 на вид, - отметил один из участников обсуждения. - Плачет очень по-настоящему, просит денег на проезд. С весны никак уехать не может. Видимо, поезд очень дорогой!

Как именно героиня истории планирует поступить дальше, и будет ли она искать управы на "агрессивную попрошайку", не сообщается.

В комментариях под фото в соцсети местные жители утверждают, что девушка не может уехать «домой» с весны. Фото: vk.com/unreleased_dtp.

ИСТОЧНИК KP.RU