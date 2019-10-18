2019-10-18T19:21:59+03:00
Общество

В Петербурге за 5,5 миллионов продают BMW, на котором ездил Штирлиц

Уникальный автомобиль снимался в картине «Семнадцать мгновений весны», а раньше принадлежал сподвижнику Гиммлера
Петр КИБЕР
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В Петрбурге продают машину Штрирлица за 5,5 милионов рублей. Да, это она. Фото: avito.ruВ Петрбурге продают машину Штрирлица за 5,5 милионов рублей. Да, это она. Фото: avito.ru
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5,5 миллионов - внушительная сумма. За такие деньги в Петербурге можно купить квартиру, или элитную иномарку. А можно - 70-летний BMW, на котором ездили высшие чины СС (настоящие) и штандартенфюрер Штирлиц (киношный).

- BMW-326 1937 года выпуска. В годы войны была закреплена за сподвижником Гиммлера обергруппенфюрером СС и полиции Альфредом Вюненбергом. Позднее машина была захвачена как трофей, попала в СССР и снималась в кино, - пишет нынешний владелец раритета.

Увы, но аутентичным состоянием авто похвастаться не может. Кроме кузова и салона ничего «родного» у нее не осталось. Двигатели и трансмиссия здесь от 24-й «Волги», а остальное - с миру по нитке. Зато ПТС (паспорт транспортного средства) еще оригинальный.

Именно этот BMW в бытность службы на «Мосфильме» снимался в картине «Семнадцать мгновений весны». На нем Штирлиц в одной из серий подвозил пастора Шлага.

Позднее машина ходила по рукам, пока не осела у нынешнего владельца.

- Эта машина в подарок разведчику (он оценит). С каждым годом все дороже и дороже, - пишет хозяин.

К слову, в Петербурге таких маши, по словам продавца, всего три.

ИСТОЧНИК KP.RU

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