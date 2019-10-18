2019-10-18T19:37:25+03:00
Дом. Семья

Милота дня: В океанариуме Петербурга впервые показали новорожденных азиатских выдрят

Петербуржцев просят придумать имена малышам [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Выдрята еще даже не открыли свои глазки. Фото: vk.com/aquarium_spbВыдрята еще даже не открыли свои глазки. Фото: vk.com/aquarium_spb
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербургском Океанариуме впервые показали новорожденных азиатских выдрят. Они появились на свет еще 26 сентября от мамы Фифы и папы Тихона. Малыши еще не открыли глазки и практически беспомощны, однако их все же «вывели в свет» для осмотра ветеринаром.

- Вот они – наши звездочки! Плановый осмотр показал, что малыши здоровы и успешно растут. Это девочка и мальчик. Маленький мужчинка у нас покрупнее - 340,45 г. Зато девочка изящнее - 321,95 г. Вот-вот они откроют свои глазки и будут самостоятельно выглядывать из норки и изучать пространство вокруг себя! – делится пресс-служба Санкт-Петербургского Океанариума в своей группе «Вконтакте».

Мальчик оказался чуть больше девочки. Фото: vk.com/aquarium_spb

Мальчик оказался чуть больше девочки. Фото: vk.com/aquarium_spb

У малышей все еще нет имен, их выбор – по традиции за петербуржцами. Посетителей океанариума просят присылать свои оригинальные варианты в соцсетях. Горожане креативно отнеслись к просьбе и придумывают имена даже с культурными и историческими отсылками: Чипа и Дейл, Марс и Венера, Ромео и Джульетта, Лило и Стич, Бонни и Клайд и другие. Итоги подведут 25 октября, победителям вручат пригласительный билет в океанариум на 2 персоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горячую воду и тепло временно перекроют жителям Ивангорода в Ленобласти
Бегом за мусором: в Колпинском районе пройдет экологическое соревнование
Для развития морского туризма Петербургу нужен новый ледокол
До 100 тысяч рублей премии получат лучшие воспитатели и учителя Петербурга
«Пыталась столкнуть под поезд»: Петербурженка пожаловалась на «агрессивную попрошайку» в метро
В Гатчине в старинной усадьбе нашли клад
В Петербурге за 5,5 миллионов продают BMW, на котором ездил Штирлиц
Цены на недвижимость в Петербурге резко выросли
Голодные медведи терроризируют поселок в Карелии
В школе в Петродворце пять учеников заболели менингитом
Двойной обмен: СКА «махнулся» нападающими и вратарями с подмосковным «Витязем»
Гиену Геночку, сервала, рысь и тысячу кошек покажут в Ленэкспо
Наивный петербуржец пустил незнакомого переночевать, а утром не нашел свою машину
В Петербурге изменили время проведение всех праздничных салютов
Думали пневмония - оказался туберкулез: У заведующей детского сада нашли открытую форму «чахотки»
За продуктовую посылку с наркотиками в СИЗО петербуржец отправится под суд
Горэлектротранс Петербурга принял участие во флеш-мобе Tetris Challenge
Современный парк с горнолыжным курортом может открыться в Горской
Банда «лжеполицейских», похищавшая людей, предстала перед судом Ленобласти
«Изнасилованный» студент из Болгарии попросил полицейских не расследовать дело