Милота дня: В океанариуме Петербурга впервые показали новорожденных азиатских выдрят

СЕГОДНЯ 19:31 2019-10-18T19:37:25+03:00

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В Санкт-Петербургском Океанариуме впервые показали новорожденных азиатских выдрят. Они появились на свет еще 26 сентября от мамы Фифы и папы Тихона. Малыши еще не открыли глазки и практически беспомощны, однако их все же «вывели в свет» для осмотра ветеринаром.

- Вот они – наши звездочки! Плановый осмотр показал, что малыши здоровы и успешно растут. Это девочка и мальчик. Маленький мужчинка у нас покрупнее - 340,45 г. Зато девочка изящнее - 321,95 г. Вот-вот они откроют свои глазки и будут самостоятельно выглядывать из норки и изучать пространство вокруг себя! – делится пресс-служба Санкт-Петербургского Океанариума в своей группе «Вконтакте».

Мальчик оказался чуть больше девочки. Фото: vk.com/aquarium_spb

У малышей все еще нет имен, их выбор – по традиции за петербуржцами. Посетителей океанариума просят присылать свои оригинальные варианты в соцсетях. Горожане креативно отнеслись к просьбе и придумывают имена даже с культурными и историческими отсылками: Чипа и Дейл, Марс и Венера, Ромео и Джульетта, Лило и Стич, Бонни и Клайд и другие. Итоги подведут 25 октября, победителям вручат пригласительный билет в океанариум на 2 персоны.

ИСТОЧНИК KP.RU