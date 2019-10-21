Прогноз погоды на понедельник, 21 октября в Санкт-Петербурге: тепло и дождливо

СЕГОДНЯ 08:29 2019-10-21T08:29:27+03:00

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Начало новой рабочей недели в Петербурге будет пасмурным. Всю ночь на понедельник шел дождь, но к утру прекратился и теперь синоптики обещают лишь кратковременные осадки. Зато температура воздуха будет приятной для второй половины октября.

- 21 октября в Санкт-Петербурге пасмурно. В течение дня небольшие дожди. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Воздух прогреется до +9...+11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

И, судя по всему, теплое крыло атлантического циклона задержится над Северной столицей, так как похожий прогноз метеорологи дают и на ближайшие вторник со средой.

22 и 23 октября в городе не Неве будет идти небольшой дождь, термометры все также покажут до 11 градусов тепла. И лишь в среду ветер усилится и будет дуть резкими порывами. Так что зонтик жителям Петербурга лучше не забывать.

ИСТОЧНИК KP.RU