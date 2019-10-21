Вниманию автомобилистов: в Сестрорецке перекроют железнодорожный переезд

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-21T15:10:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге из-за ремонта дороги ограничат движение на железнодорожном переезде в Сестрорецке. Перекрытие будет частичным, потому что проезжую часть в этом месте сузят. Такие неудобства для водителей будут с 22 на 23 октября и с 23 на 24 октября с 22 часов до 6 утра.

- Работы будут выполняться на «Сестрорецк 35 км» в рамках текущего ремонта железнодорожных переездов на 2019 год, - комментируют в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Помимо этого, также из-за ремонта дорожного покрытия на неделю ограничат движение транспорта по проспекту Энгельса от дома 75 до проспекта Тореза. Перекрытие будет действовать с 20 по 27 октября.

И это еще не все. Государственная административно-техническая инспекция Петербурга сообщила, где в городе будет перекрыто и ограничено движение с 20 октября.

Итак, водителям не получится проехать и на обоих берегах набережной канала Грибоедова от Мучного моста до Каменного моста и по нечетной стороне набережной реки Фонтанки от Лештукова моста до моста Ломоносова. Там ремонт дорог продлится до 31 октября.

Ремонт на трамвайных путях по проспекту Энгельса от проспекта Луначарского до улицы Сикейроса так же станет помехой для проезда транспорта. Автомобилистов предупреждают, что проезд на этом участке будет закрыт с 20 октября до 15 ноября.

Водителей просят быть внимательными и искать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU