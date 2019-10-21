Пьяному многодетному отцу, который подрался с ОМОНом на матче «Зенита», вынесли наказание
Петроградский районный суд города на Неве определился с наказанием еще одном участнику драки с ОМОНом, которая произошла 3 августа. Тогда, в перерыве матча «Зенита» с «Краснодаром», который проходил на «Газпром Арене», нескольких фанатов не устроили ограничения размеров импровизированной курилки. В итоге произошла стычка. Ранее двое драчунов уже услышали вердикт, теперь настала очередь третьего.
- Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Определяя меру наказания судья учел. что в момент драки зенитовский болельщик был пьян, а также его семейное положение: горе-боец является многодетным отцом. Это и полное раскаянье уберегло мужчину от тюрьмы.
Напомним, что один из фанатов, также участвовавший в драке получил штраф в 15 тысяч рублей, а другой, ударивший росгвардейца по лицу, ближайший год проведет в колонии-поселении. Впрочем, этот приговор он намерен обжаловать.
ИСТОЧНИК KP.RU