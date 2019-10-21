«Я плачу, не могу остановится»: Петербуржцы пишут письма своим умершим домашним животным

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-21T15:38:44+03:00

«Почту» для загробного мира организовали в виде памятника медвежонку, который когда-то жил в «Велесе»

Изменить размер текста: A A

Жители Санкт-Петербурга пытаются справиться с потерей домашних любимцев с помощью писем. Тематическое сообщество появилось в соцсети еще летом 2019 года, его создали волонтеры центра помощи диким животным «Велес». Группа была приурочена к 26 июня, дню памяти по ушедшим питомцам, однако оказалась настолько востребованной, что существует до сих пор. В сообществе больше 2 тысяч участников. Они активно публикуют трогательные до слез истории о питомцах и собирают комментарии поддержки.

Причем, написать обращение к ушедшему четвероногому другу можно как онлайн, так и от руки. «Почту» для загробного мира организовали в виде памятника медвежонку по имени Сеня, который когда-то жил в «Велесе». Его выкупили осенью 2013-го с притравочной станции в Мирном за 50 тысяч рублей, когда ему было всего 10 месяцев. Его здоровье было слабым, он часто болел и весил меньше десяти килограммов. Зоозащитники пытались спасти жизнь медвежонку, однако Сеня умер от вторичного энцефалита. Волонтеры очень переживали потерю питомца и сделали из этой истории мистическое продолжение.

- Мы верим, что наши ушедшие питомцы не исчезают бесследно, а уходят в свой звериный рай - на радугу. Наш уникальный медведь Сеня и при жизни был связным между человеком и миром животных. А сейчас он является связующим звеном между нашим миром и звериной «Радугой». Сеня наш почтальон. Он обязательно передаст ваши письма вашим друзьям, - комментируют создатели сообщества.

Центр помощи диким животным «Велес» принимает письма в конвертах и отправляет их «на радугу».

Группа хранит воспоминания как об ушедших из жизни кошках и собаках, так и птицах, рептилиях и грызунах. Причем скорбящие не только публикуют фотографии и рассказы, но и стихотворения. Например, Наталья из Петербурга не может смирится с потерей собаки породы йоркширский терьер.

"Я плачу, не могу остановиться-

Погиб мой самый лучший в мире друг.

Со смертью мне не хочется мириться,

И как-то жизнь тоскливой стала вдруг...».

Сенина почта.Карантинный Центр "Велес" http://vk.com/veles_spb

ИСТОЧНИК KP.RU