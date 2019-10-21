Время проведения салютов на праздники в Петербурге снова поменяли

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-21T17:21:21+03:00

Залпы фейерверков будут радовать горожан с 23:00, а не 22:00, как предполагалось раньше

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Смольный принял решение, что все же не будет менять время проведения городских салютов во время масштабных праздников в Петербурге. То есть на массовых мероприятиях фейерверки будут украшать темное небо над городом в с 23:00, а не в 22:00, как это предполагалось ранее. Таким образом, белые ночи не помешают петербуржцам наслаждаться красочными шоу.

- В соответствии с законодательством в Санкт Петербурге во время официальных культурно массовых и спортивных мероприятий можно проводить салюты и фейерверки. Это не будет являться нарушением, - заявили в комитете.

Напомним, что в пятницу, 18 октября, Смольный опубликовал документ, в котором говорилось, что время проведения городских салютов будет перенесено на 22:00, дабы соблюдать закон о тишине. Однако из-за того, что летом в Петербурге практически не темнеет, большая часть праздничных фейерверков стала бы просто недоступна, так как их просто не было бы видно.

ИСТОЧНИК KP.RU