Главное оперное событие года: В Петербурге вручат премию «Онегин»

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-21T17:44:19+03:00

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В начале зимы 2019 года, 1 и 2 декабря, в Петербурге состоятся сразу же два мероприятия IV Национальной оперной премии «Онегин». Значимость для музыкального сообщества, уровень участвующих певцов и сделали премию событием номер один в мире российской оперы. В этот раз торжественные события развернутся сразу на двух исторических сценах Северной столицы: Михайловском театре и в Большом зале филармонии имени Шостаковича.

- В этом году премия «Онегин» вручается в девяти конкурсных и семи специальных номинациях. 15 октября экспертный совет премии объявил номинантов. Географическая принадлежность солистов и коллективов, вошедших в шорт-лист – от Москвы и Петербурга до Башкирии и Бурятии. 30 ноября представители оперного сообщества из разных регионов России и со всего мира соберутся в Северной Столице, - рассказали организаторы мероприятия.

1 декабря в Михайловском театре на торжественной церемонии вручения премии «Онегин» с поклонниками оперного искусства встретятся представители более чем 20 театров России, российские и мировые оперные звезды. Ведущим мероприятия станет известный кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Сати Спивакова. Перед зрителями выступят всемирно известные исполнители: Сергей Скороходов, Полина Шамаева, Алексей Татаринцев, Юлия Маточкина, Светлана Москаленко, Борис Пинхасович, Олеся Петрова и сам председатель жюри - народный артист РФ, лауреат Государственной премии СССР Сергей Лейферкус.

2 декабря состоится концерт, посвященный творчеству Сергея Лейферкуса

2 декабря в филармонии продет праздничный концерт, посвященный 50-летию творческой деятельности Сергея Лейферкуса. Вместе с юбиляром выступит один из самых известных теноров современности Дмитрий Корчак, а также другие звезды мировой оперы и лауреаты Национальной оперной премии «Онегин».

ИСТОЧНИК KP.RU