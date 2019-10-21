2019-10-21T17:58:21+03:00
Общество

Мостотресту выписали штраф за незаконный забор на канале Грибоедова

Серое ограждение из металла появилось там в апреле нынешнего года
Петр КИБЕР
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Самовольный забор обошелся "Мостотресту " в 100 тысяч рублей. Фото: vk.com/peterburg_krasivСамовольный забор обошелся "Мостотресту " в 100 тысяч рублей. Фото: vk.com/peterburg_krasiv
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В 100 тысяч рублей обошелся петербургскому «Мостотресту» самовольно построенный серый забор, простоявший на набережной канала Грибоедова всего лишь сутки. Но этого времени хватило и для возмущений горожан и для возбуждения административного дела.

- Ограждение на набережной канала Грибоедова от дома № 131 до Могилевского моста было установлено 16 апреля 2019 года без разрешения надзорного органа, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

А выдать его должен быть Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), так как ограда набережной - находящийся под охраной исторический объект.

- Мы установили это ограждение, так как скоро здесь будут делать капитальный ремонт, – рассказывали тогда «КП-Петербург» в пресс-службе «Мостотреста». – Забор там не останется, после капремонта его, конечно, демонтируют, и набережная заиграет новыми красками.

Впрочем, такое объяснение не устроило ни петербуржцев, ни суд, который принял решение оштрафовать «Мостотрест» за самовольную установку забора на круглую сумму. Свою ошибку в компании осознают, поэтому оспаривать наказание не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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