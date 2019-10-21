Петербурженка родила мертвого ребенка, семь месяцев не понимая, что беременна
Крайне необычный случай произошел с 42-летней жительницей Петербурга. Вечером в субботу, 19 октября, у женщины начались схватки. Испугавшись, она вызвала скорую помощь в свою квартиру в Невском районе города, но когда врачи приехали по адресу, все что им оставалось – констатировать смерть малыша. Удивительно оказалось то, что, по словам роженицы, она совершенно не знала о том, что беременна.
- После неудачных родов женщину госпитализировали в роддом для полного обследования. Врачи определили, что пациентка находилась на седьмом месяце беременности, - пишут «Невские новости».
Также медики отметили, что даже при визуальном осмотре было видно, что у мертвого ребенка были серьезные патологии. Предположительно, это был мальчик.
Удивительно, как взрослая женщина в течение семи месяцев не понимала, что внутри нее растет плод. Ее слова проверят следственные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU