В петербургском зоопарке обсудят новые правила бесплатного посещения многодетных семей
Просьбы услышаны. Похоже, зоопарк готов поменять условия бесплатного посещения. Напомним, в зоопарке Санкт-Петербурга вход для многодетных семей бесплатным был только один раз в месяц по субботам, а теперь четыре раза, но только по понедельникам. Такие изменения оказались неудобными для большинства семей. Возникающие конфликты принялся решать городской комитет по культуре. Ведомство поручило руководству зоопарка провести консультации с общественными организациями и объединениями многодетных семей для очередного изменения правил бесплатного посещения.
- Нужно более детально разобраться в ситуации, провести консультации с общественными организациями, проанализировать посещаемость. Некорректно рассуждать о том, что многодетные семьи самим фактом своего появления могут кому-то мешать. Их должно становиться только больше, – комментирует председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.
Уточняется, что ежегодно число льготных и бесплатных категорий посетителей зоопарка увеличивается и составляет более 40% от общей посещаемости.
ИСТОЧНИК KP.RU