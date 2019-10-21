2019-10-21T18:26:36+03:00
Общество

В петербургском зоопарке обсудят новые правила бесплатного посещения многодетных семей

Свободный вход только по понедельникам оказался удобным далеко не всем
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Возникающие конфликты между зоопарком и многодетными семьями принялся решать городской комитет по культуре.Возникающие конфликты между зоопарком и многодетными семьями принялся решать городской комитет по культуре.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Просьбы услышаны. Похоже, зоопарк готов поменять условия бесплатного посещения. Напомним, в зоопарке Санкт-Петербурга вход для многодетных семей бесплатным был только один раз в месяц по субботам, а теперь четыре раза, но только по понедельникам. Такие изменения оказались неудобными для большинства семей. Возникающие конфликты принялся решать городской комитет по культуре. Ведомство поручило руководству зоопарка провести консультации с общественными организациями и объединениями многодетных семей для очередного изменения правил бесплатного посещения.

- Нужно более детально разобраться в ситуации, провести консультации с общественными организациями, проанализировать посещаемость. Некорректно рассуждать о том, что многодетные семьи самим фактом своего появления могут кому-то мешать. Их должно становиться только больше, – комментирует председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Уточняется, что ежегодно число льготных и бесплатных категорий посетителей зоопарка увеличивается и составляет более 40% от общей посещаемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Минеральной, 13 в Петербурге произошла массовая драка
Петербуржцы добились сноса торгового комплекса «Пилот» на Комендантском проспекте
Годовой пассажиропоток в Пулково увеличится почти в 2 раза
Инвалиду из Ленобласти выдали квартиру после обращения к Бастрыкину
Вице-адмирала Михаила Моцака похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбище
Петербурженка родила мертвого ребенка, семь месяцев не понимая, что беременна
Мостотресту выписали штраф за незаконный забор на канале Грибоедова
Главное оперное событие года: В Петербурге вручат премию «Онегин»
Водородный трамвай вышел на ходовые испытания в Петербурге
Время проведения салютов на праздники в Петербурге снова поменяли
В Купчино ищут ожерелового попугая Карлушу, который умеет говорить «Папа»
Плотно закрывайте окна: На Петербург надвигается ураганный ветер и туман
Кронштадт будет просить деньги на строительство дорог у Москвы
Осторожно, голодные кабаны: Петербуржцев предупредили о диких животных, рыскающих по городу
После реформы городского транспорта в Петербурге исчезнут кондукторы
«Я плачу, не могу остановится»: Петербуржцы пишут письма своим умершим домашним животным
Бабушки-воришки: Пенсионерки украли сотни кустов роз из парков в Купчино
Вниманию автомобилистов: в Сестрорецке перекроют железнодорожный переезд
Петербуржца, скрывавшегося за убийство троих человек, задержали спустя 17 лет
Вносить показания горячей воды петербуржцы смогут с помощью чат-бота Вени
В Ленобласти пьяный отец заснул у магазина с маленькой дочкой на руках
На Замшина сломавшаяся маршрутка перекрыла проезд: транспорт пошел по газонам
Марафон нечисти: Петербург три дня будет праздновать мистический Хэллоуин