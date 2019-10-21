В петербургском зоопарке обсудят новые правила бесплатного посещения многодетных семей

СЕГОДНЯ 18:26 2019-10-21T18:26:36+03:00

Свободный вход только по понедельникам оказался удобным далеко не всем

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Просьбы услышаны. Похоже, зоопарк готов поменять условия бесплатного посещения. Напомним, в зоопарке Санкт-Петербурга вход для многодетных семей бесплатным был только один раз в месяц по субботам, а теперь четыре раза, но только по понедельникам. Такие изменения оказались неудобными для большинства семей. Возникающие конфликты принялся решать городской комитет по культуре. Ведомство поручило руководству зоопарка провести консультации с общественными организациями и объединениями многодетных семей для очередного изменения правил бесплатного посещения.

- Нужно более детально разобраться в ситуации, провести консультации с общественными организациями, проанализировать посещаемость. Некорректно рассуждать о том, что многодетные семьи самим фактом своего появления могут кому-то мешать. Их должно становиться только больше, – комментирует председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

Уточняется, что ежегодно число льготных и бесплатных категорий посетителей зоопарка увеличивается и составляет более 40% от общей посещаемости.

ИСТОЧНИК KP.RU