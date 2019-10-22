За слитую с тепловоза солярку двум петербуржцам грозит до пяти лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-22T10:58:54+03:00

За слитое с тепловоза топливо двум петербуржцам грозит тюремный срок. Фото: Павел АВЕРИН

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Двух злоумышленников поймали сотрудники транспортной полиции на железнодорожной станции «Автово». 50-летние мужчины занимались тем, что сливали дизельное топливо с тепловоза. За этим делом их и застали стражи порядка.

- Сотрудниками Управления по борьбе с преступными посягательствами на грузы у злоумышленников изъято 100 литров дизельного топлива, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления транспортной полиции.

Занимались расхищением «социалистической собственности» два жителя Санкт-Петербурга возрастом 50 лет. Слитый с локомотива дизель они планировали использовать в личных целях.

Мелкое, как могло показаться, воровство, может обернуться для петербуржцев серьезным наказанием. Следственным отделом Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По ней злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU