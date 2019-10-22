За слитую с тепловоза солярку двум петербуржцам грозит до пяти лет тюрьмы
Двух злоумышленников поймали сотрудники транспортной полиции на железнодорожной станции «Автово». 50-летние мужчины занимались тем, что сливали дизельное топливо с тепловоза. За этим делом их и застали стражи порядка.
- Сотрудниками Управления по борьбе с преступными посягательствами на грузы у злоумышленников изъято 100 литров дизельного топлива, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления транспортной полиции.
Занимались расхищением «социалистической собственности» два жителя Санкт-Петербурга возрастом 50 лет. Слитый с локомотива дизель они планировали использовать в личных целях.
Мелкое, как могло показаться, воровство, может обернуться для петербуржцев серьезным наказанием. Следственным отделом Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
По ней злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU