2019-10-22T11:04:41+03:00
Происшествия

Шальная компания парней и девушек ограбила и изнасиловала женщину в подъезде дома на Ленинском проспекте

Безбашенные ребята напали на петербурженку, когда гостили у одного из членов своей «банды»
Лилия КОЗЛОВА
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Молодые парни и девушки ограбили и изнасиловали женщину в подъезде дома на Ленинском проспекте в ПетербургеМолодые парни и девушки ограбили и изнасиловали женщину в подъезде дома на Ленинском проспекте в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Жительница Петербурга пережила страшное нападение шальной компании в подъезде дома на Ленинском проспекте. Около 22:30 часов вечера в воскресенье, 20 октября, путь 35-летней женщине преградили двое парней и две девушки. Казалось бы, молоденькие девчонки сжалятся над жертвой и отпустят, но вместо этого они помогали своим «кавалерам» грабить и насиловать несчастную петербурженку.

- Пострадавшая женщина обратилась в полицию Кировского района только на следующий день после происшествия, в 6 утра 21 октября. Вечеров в воскресенье в парадной дома 117, корпус 1, по Ленинскому проспекту на нее напали четверо ребят, обобрали 4,3 тысячи рублей и золотое кольцо. После этого один из парней, под улюлюканье друзей, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция быстра нашла обидчиков женщины. Оказалось, что один из них, 20-летний парень, живет в том самом доме, где ребята напали на свою жертву. Компания подобралась маргинальная: двое молодых людей, 20 и 21 года, за плечами уже имеют по несколько судимостей. Также с ними были еще две девушки 20 и 18 лет. Все четверо задержаны.

Во время обращения в полицию, пострадавшая женщина узнала по картотеке еще одну обидчицу – 28-летнюю женщину. Ее сейчас разыскивают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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