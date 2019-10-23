Вооруженный ножами пенсионер порезал полицейского в ТК «Сенная»

23 Окт. 15:47 2019-10-23T15:47:10+03:00

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В Петербурге 71-летний пенсионер порезал сотрудника полиции, когда тот пытался отнять у него нож. Около 19:30 часов во вторник, 22 октября, посетители торгового комплекса «Сенная», который располагается на улице Ефимова, дом 3, заметили мужчину, разгуливающего с холодным оружием. Охранник ТК попросил убрать пенсионера нож, но тот не отреагировал, тогда за дело взялся сотрудник полиции.

- При попытке задержания 71-летнего мужчины, который разгуливал с ножом по помещению торгового комплекса, 33-летний сотрудник полиции получил ранение руки. Несмотря на это, страж правопорядка все же сумел обезоружить и задержать пенсионера, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

В сети также появилось видео с места инцидента. На нем кричащий пенсионер лежит на полу, его держат охранник и молодой человек. Вокруг все в каплях крови. Во время обыска из карманов дедушки достали по меньшей мере три ножа с разноцветными рукоятками. Зачем пенсионер носит с собой столько холодного оружия, не известно.

Пожилого мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве. Также следственный комитет разбирается с ситуацией, при которой полицейскому были причинены телесные повреждения.

Пенсионер порезал сотрудника полиции в ТК "Сенная" в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU