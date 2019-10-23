«Газель» насмерть сбила пешехода-попутчика на строящемся участке Пулковского шоссе

23 Окт. 20:57 2019-10-24T00:27:29+03:00

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23 октября в Московском районе Петербурга «Газель» насмерть сбила мужчину. Трагичная авария произошла на строящемся участке автомагистрали «М-11» на Пулковском шоссе около 9 часов утра.

- 28-летний водитель «Газели» ехал на авто по участку недостроенной дороги от Пулковского шоссе в сторону КАД. Пешеход 1979 года рождения шел в том же направлении, находясь на полосе справа по ходу движения. Там его и сбили, - сообщили подробности страшного ДТП в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

После аварии мужчину быстро доставили в городскую больницу №26, однако там он скончался от полученных повреждений. Неизвестно, что делали машина и погибший на недостроенной дороге. Возможно, они были работниками компании-подрядчика. Представители пресс-службы «Магистрали двух столиц» не смогли оперативно прокомментировать информацию для «КП-Петербург».

ИСТОЧНИК KP.RU