2019-10-24T08:10:52+03:00
Спорт

Пропущенные мячи – следствие цепочки ошибок: Семак объяснил, почему «Зенит» не справился с заданием на игру с «Лейпцигом»

«Зенит» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Сергей Семак подвел итоги матча "Лейпциг" - "Зенит" 23 октябряСергей Семак подвел итоги матча "Лейпциг" - "Зенит" 23 октябряФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В выездном матче в среду, 23 октября, «Зенит» потерпел первое поражение в Лиги чемпионов, проиграв в Лейпциге 1:2. Роковым для петербуржцев стал второй тайм, когда они пропустили два подряд гола за десять минут от немецкого клуба. Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак рассказал, почему начались ошибки в обороне.

- Как правило, пропущенные мячи – следствие цепочки ошибок. Мы разберем эти моменты. В первом тайме у нас не возникало проблем в обороне. Рассчитывали, что и второй половине игры сможем использовать свободное пространство, но вместо этого пропустили быстрый гол. Мы знали сильные стороны соперника, это быстрая, хорошая команда. «Лейпциг» играет прекрасно, но мы могли лучше, - пояснил Семак на пресс-конференции после игры.

Напомним, 23 октября в матче счет уверенно открыл "Зенит" голом Ракицкого. Но во втором тайме петербуржцы уступили сопернику. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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