Пропущенные мячи – следствие цепочки ошибок: Семак объяснил, почему «Зенит» не справился с заданием на игру с «Лейпцигом»

23 Окт. 23:00 2019-10-24T08:10:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В выездном матче в среду, 23 октября, «Зенит» потерпел первое поражение в Лиги чемпионов, проиграв в Лейпциге 1:2. Роковым для петербуржцев стал второй тайм, когда они пропустили два подряд гола за десять минут от немецкого клуба. Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак рассказал, почему начались ошибки в обороне.

- Как правило, пропущенные мячи – следствие цепочки ошибок. Мы разберем эти моменты. В первом тайме у нас не возникало проблем в обороне. Рассчитывали, что и второй половине игры сможем использовать свободное пространство, но вместо этого пропустили быстрый гол. Мы знали сильные стороны соперника, это быстрая, хорошая команда. «Лейпциг» играет прекрасно, но мы могли лучше, - пояснил Семак на пресс-конференции после игры.

Напомним, 23 октября в матче счет уверенно открыл "Зенит" голом Ракицкого. Но во втором тайме петербуржцы уступили сопернику. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

ИСТОЧНИК KP.RU