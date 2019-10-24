За ночь в Петербурге сгорели две машины, комната в квартире и дверь пивного магазина
Не самой простой выдалась ночь четверга для петербургских пожарных. Вызовы из разных районов шли один за одним. Всего за несколько часов бойцы МЧС выезжали тушить комнату в квартире, потом одну иномарку, следом - другую горевшую машину и, уже под утро кто-то подпалил дверь магазин разливного алкоголя.
- 23 октября в 22:35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, улица Кораблестроителей дом 16 корпус 1. В двухкомнатной квартире в комнате площадью 18 квадратных метров частично горела обстановка, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Следующий вызов поступил в 0:03 из Красногвардейского района. Здесь, у дома 3 по Ленской улице у «Киа» выгорел моторный отсек.
Меньше, чем через два часа еще один «Киа» превратился в обугленные останки на улице Замшина. А ближе к шести утра пожарным позвонили с улицы Белы Куна. Здесь, в доме номер 6, корпус 1, у алкогольного магазина сгорела входная дверь.
По предварительным данным, пострадавших при ЧП не оказалось, однако сведения еще уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU