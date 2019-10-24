После ДТП на Обводном канале с 8 пострадавшими заведено уголовное дело
Серьезное ДТП, произошедшее утром 23 октября на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, где пострадали восемь человек, стало эпизодом уголовного дела.
- 23 октября 2019 года около 11.40 автомобиль «Фольксваген» под управлением 33-летнего водителя столкнулся с автомобилем «Рено Каптюр», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
После удара «Рено» сбил нескольких человек, которые переходили дорогу по «зебре» и перевернулся на крышу. Другие пешеходы оказались под колесами «Фольксвагена», который вылетел на тротуар.
В результате семь прохожих и женщина-водитель «Рено» оказались в больнице. Несколько из них - в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, и судя по опубликованному видео с камер наблюдения, «Фольксваген» пытался проскочить перекресток на «красный», что и стало причиной ДТП.
Теперь в деле будут разбираться дознаватели. Производство ведется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ответственность - до двух лет лишения свободы.
Фольксваген Поло и Рено столкнулись в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU