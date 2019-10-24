После ДТП на Обводном канале с 8 пострадавшими заведено уголовное дело

24 Окт. 09:07 2019-10-24T09:07:13+03:00

После ДТП на углу Обводного канала и Лермонтовского проспекта, заведено уголовное дело. Фото: vk.com/spb_today

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Серьезное ДТП, произошедшее утром 23 октября на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, где пострадали восемь человек, стало эпизодом уголовного дела.

- 23 октября 2019 года около 11.40 автомобиль «Фольксваген» под управлением 33-летнего водителя столкнулся с автомобилем «Рено Каптюр», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После удара «Рено» сбил нескольких человек, которые переходили дорогу по «зебре» и перевернулся на крышу. Другие пешеходы оказались под колесами «Фольксвагена», который вылетел на тротуар.

В результате семь прохожих и женщина-водитель «Рено» оказались в больнице. Несколько из них - в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, и судя по опубликованному видео с камер наблюдения, «Фольксваген» пытался проскочить перекресток на «красный», что и стало причиной ДТП.

Теперь в деле будут разбираться дознаватели. Производство ведется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ответственность - до двух лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/739614" frameborder="0"></iframe> Фольксваген Поло и Рено столкнулись в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU