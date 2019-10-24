Компания Л1 получила аккредитацию банка «МКБ»

24 Окт. 10:26 2019-10-24T10:26:10+03:00

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Отличная новость для тех, кто сейчас находится на пороге крупной покупки. Теперь можно на выгодных условиях приобрести помещения в строящихся корпусах ЖК «Граф Орлов», второй очереди ЖК «Лондон Парк» и в ЖК «Классика. Дом для души». Все дело в том, что Компания Л1 получила аккредитацию «Московского Кредитного Банка» и с этого дня предлагает доступную ипотеку. Отметим, что предложение распространяется не только на квартиры, но и на помещения коммерческого назначения.

А теперь подробнее об условиях. Первый взнос должен быть не менее 10 % от стоимости недвижимости. Ставки начинаются от 9,5% годовых. К рассмотрению принимаются документы от людей старше 18 лет, а также собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Жестких требований к общему трудовому стажу и стажу на текущем месте работы заемщика нет: достаточно хотя бы одного начисления зарплаты. Отметим, что выдать кредит могут и тем, у кого есть временная регистрация.

Кроме того, есть возможность досрочного погашения кредита без ограничений по суммам, с возможностью сокращения срока кредита либо суммы ежемесячного платежа. И это тоже существенное преимущество.

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ИСТОЧНИК KP.RU