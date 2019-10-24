У безработной петербурженки украли слиток золота

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-24T10:29:40+03:00

Кроме этого домушники вынесли из квартиры доллары, евро и 200 тысяч рублей

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Полицейские из Красносельского района Санкт-Петербурга ищут воров-домушников, которые влезли в квартиру безработной женщины и вынесли оттуда ценностей на 650 тысяч рублей. В числе потерь числится и золотой слиток.

- В дежурную часть обратилась неработающая гражданка 1973 года рождения с сообщением о том, что в период с 12:20 до 20:40 23 октября неизвестный, путем взлома замков входной двери, проник в принадлежащую ей квартиру, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Из жилища женщины злоумышленник вынес золотую монету номиналом 10 рублей, уже упомянутый золотой слиток, ювелирные изделия, а также 330 евро, 900 долларов США и 200 000 рублей. Общий ущерб хозяйка оценила в 650 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», удачливого вора-домушника усиленно ищут стражи порядка.

Бездушные домушники обокрали женщину на 650 тысяч рублей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU