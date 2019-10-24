В Петербурге задержали насильника, трогавшего маленьких сестричек в подъезде в Приморском районе

24 Окт. 10:53 2019-10-24T10:53:48+03:00

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в развращении двух маленьких сестричек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Сотрудники полиции Петербурга вечером во вторник, 22 октября, задержали местного жителя, подозреваемого в сексуальных домогательствах к маленьким девочкам. Обидчика детей разыскивали с 9 октября: около четырех часов дня в подъезде дома на Серебристом бульваре мужчина напал на двух сестренок 8-ми и 12-лет.

- В начале октября в полицию Приморского района с заявлением обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала, что 9 октября в 16:30 часов, когда ее дочери возвращались домой, неизвестный мужчина напал на маленьких девочек на лестничной площадке 1-го этажа в доме 16 корпус 4, по Серебристому бульвару и совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Следователи получили ориентировку и начали разыскивать обидчика детей. Во вторник, 22 октября, правоохранители нашил подозреваемого. В 21:45 часов полиция задержала мужчину по месту жительства рядом с домом 26, корпус 3, по улице Композиторов в Выборгском районе.

Подозреваемым в приставаниях к девочкам оказался 43-летний безработный мужчина, которому теперь грозит до 20 лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU