2019-10-24T10:57:33+03:00
Происшествия

14 «одноруких бандитов» вынесли из подпольного казино на улице Маршала Казакова

Работу азартного заведения прикрыли сотрудники ОБЭП
Петр КИБЕР
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На Маршала Казакова закрыли подпольное казино. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОНа Маршала Казакова закрыли подпольное казино. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Азартные игры в России (кроме отдельных зон) запрещены уже давно, но страсть к рулетке или «одноруким бандитам» сохраняется. И периодически такие подпольные казино накрывает полиция.

- 22 октября 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники экономической полиции и следователи регионального СК выявили деятельность нелегального игорного заведения в одной из квартир дома 14 на проспекте Маршала Казакова, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на адрес оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) вынесли из «казино» 14 игровых автоматов. Кроме того следователями установлены личности двух организаторов зала азартных игр.

По факту организации незаконной организации и проведения азартных игр Следственное управление СК России по Петербургу завело уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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